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Московский курдский кинофестиваль стартует в столице

Открылся Московский курдский кинофестиваль с фильмами из Ирана, Ирака и Франции

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Depositphotos

Московский курдский кинофестиваль, в который входят фильмы из Ирана, Ирака, Курдистана, Турции, Франции, Сирии и Дании, стартует в столице 18 сентября с иракской ленты «Синджар» режиссера Анны М. Бофаруль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

В этом году фестиваль акцентирует внимание на межкультурном диалоге и сотрудничестве с Россией. В конкурсной программе игрового кино представлены семь полнометражных фильмов из Ирака, Турции и Курдистана, а также картины из 12 стран, включая Канаду и Нидерланды.

Среди конкурсных работ — экспериментальная лента «Мосул, мой дом» режиссера Адалет Р. Гармиани (Ирак), которая исследует последствия войны через пешее путешествие по руинам Мосула. Историческая драма «1988» Хежвана Зенди (Ирак) основана на реальных событиях газовой атаки в Халабдже во время иракско-иранской войны.

Фильм «Лошадь» Махди Ахмада (Курдистан) рассказывает о стремлении героя вернуться домой после падения режима Саддама Хуссейна. Спортивная драма «Багдадский Месси» Сахима Омара Калифа (Ирак) повествует о десятилетнем мальчике, мечтающем играть в футбол в условиях войны.

Турецкий фильм «Добрый день» Озкана Кучука рассказывает о курдских актерах, пытающихся поставить спектакль, запрещенный 25 лет назад.

Фестиваль также включает конкурсы документального и короткометражного кино, многие из которых затрагивают проблемы женщин в Курдистане и их социальный статус.

Ранее в России отказали в выдаче прокатного удостоверения фильму об известном русском поэте.

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