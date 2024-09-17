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Продюсер спровоцировал слух о разводе Никиты Преснякова

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что Никита Пресняков развелся

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Global Look Press

Продюсер Леонид Дзюник предположил в беседе с NEWS.ru, что музыкант Никита Пресняков якобы развелся с моделью Аленой Красновой.

«Я так понимаю, что он был женат и в разводе уже, насколько я знаю, слышал по поводу Никиты», — заявил продюсер.

Пресняков женился на Красновой в июле 2017 года. В сентябре 2022-го артист и модель переехали в США после объявления частичной мобилизации. Музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

В июле бабушка Никиты, певица Елена Преснякова, сообщила, что ее внук не планирует заводить детей. Артистка также сообщила, что внук скучает по России, но не вернется. По ее мнению, на музыканта «набросятся», если тот приедет на родину. Она уточнила, что внук пока собирается строить карьеру в США.

20 июля стало известно, что Краснова вернулась в Россию из США. По возвращении девушка встретилась со своей подругой, после чего отправилась на блогерскую вечеринку. 29 июля Пресняков приехал на родину. Артист и его жена отпраздновали годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону.

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