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Интернет-энциклопедия «Рувики» и Музей Москвы расскажут об истории улиц столицы

«Рувики» и Музей Москвы открыли выставку на Гоголевском бульваре

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Пресс-служба «Рувики»

Интернет-энциклопедия «Рувики» и Музей Москвы представили выставку, посвященную истории улиц столицы. Проект, созданный в честь 877-летия Москвы, начал работу на Гоголевском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе «Рувики».

На стендах представлены главные и наиболее увлекательные факты из истории улиц, дополненные старинными фотографиями из фондов Музея Москвы.

Посетили смогут узнать, что улица Петровка, например, ни разу не меняла своего названия. А Ильинка во второй половине XIX века была деловым центром Москвы — там работало множество банков.

На выставке также объясняется, откуда взялось название улицы «Сивцев Вражек». В древности там располагался крупный овраг, по дну которого протекал ручей Сивка. Второе слово является искажением «овражка» или «оврага».

Авторы проекта отмечают, что на выставке гости встречаются лицом к лицу с городом, его прошлым и его архитектурой.

Названия улиц создатели выставки называют важнейшей частью нематериального культурного наследия Москвы, отражающей историю столицы и всей страны в целом.

Проект продлится до 13 октября.

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