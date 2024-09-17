Интернет-энциклопедия «Рувики» и Музей Москвы расскажут об истории улиц столицы

Интернет-энциклопедия «Рувики» и Музей Москвы представили выставку, посвященную истории улиц столицы. Проект, созданный в честь 877-летия Москвы, начал работу на Гоголевском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе «Рувики».

На стендах представлены главные и наиболее увлекательные факты из истории улиц, дополненные старинными фотографиями из фондов Музея Москвы.

Посетили смогут узнать, что улица Петровка, например, ни разу не меняла своего названия. А Ильинка во второй половине XIX века была деловым центром Москвы — там работало множество банков.

На выставке также объясняется, откуда взялось название улицы «Сивцев Вражек». В древности там располагался крупный овраг, по дну которого протекал ручей Сивка. Второе слово является искажением «овражка» или «оврага».

Авторы проекта отмечают, что на выставке гости встречаются лицом к лицу с городом, его прошлым и его архитектурой.

Названия улиц создатели выставки называют важнейшей частью нематериального культурного наследия Москвы, отражающей историю столицы и всей страны в целом.

Проект продлится до 13 октября.