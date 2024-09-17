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«Нот всего семь»: Бузова объяснила сходство нового трека с песней Ваенги

Бузова не видит ничего криминального в схожести своего нового трека с песней Ваенги

Певицу Ольгу Бузову не смущает схожесть ее нового трека Made in Russia с песней Елены Ваенги «Желаю». На премьере песни, где побывала «Газета.Ru», певица рассказала журналистам, что похожее звучание песен «абсолютно нормально», поскольку существует только семь нот.

«Я обожаю Елену. У нас так получилось, что есть семь нот, не всегда с ними близко знакома была, но они есть, их семь. И так или иначе очень многие композиции в мире где-то по настроению, по задору, по мелодике, по темпу могут быть схожими друг с другом. Это абсолютно нормально. Я вообще не вижу в этом ничего криминального. Если есть такое сравнение, мне это даже льстит. Это же не повсеместно, кто-то услышал. Красота в глазах смотрящего. Кто-то посмотрит и скажет — боже, какая она красивая, какие у нее аксессуары, шея, как она шикарно выглядит, учитывая ее сумасшедший график. А кто-то напишет совершенно другое. Это все вкусовщина. Каждый слышит то, что ему слышится. И потом у всех же разный слух — у кого-то его вообще нет», — сказала она.

13 сентября Бузова представила патриотический трек под названием Made in Russia. В комментариях поклонники сравнили звезду с артистами SHAMAN и Еленой Ваенгой, а также обратили внимание на схожесть звучания песни с хитом последней «Желаю».

Ранее Бузова заявила, что период с запретом откровенных нарядов артистам надо пережить.

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