Бузова о скандале Mia Boyka с квадроберами: «Нельзя доводить детей до слез»

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что ее смутил конфликт Mia Boyka с квадроберами. Об этом сообщает Super.

Бузову расстроило то, что в этом скандале морально пострадала девочка-квадробер.

«Единственное, что меня расстраивает и смущает: детей ни в коем случае нельзя доводить до слез и публично обижать. Это может нанести большую травму в будущем», — поделилась артистка.

Бузова добавила, что вопросом воспитания должны заниматься дома родители.

Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) Mia Boyka (Мария Бойко) публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене. Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка».

Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Люди предположили, что девочку с ролика теперь могут найти и забуллить в интернете за ее увлечение.

В соцсетях Бойко опубликовала скриншот из статьи, в котором сказано, что представители квадроберов якобы характеризуются своим агрессивным и асоциальным поведением.

Ранее звезда «Универа» поддержала Mia Boyka в скандале с квадроберами.