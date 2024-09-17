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Директор Нагиева рассказала о самочувствии артиста после травмы

Директор Нагиева Шайкина заявила, что артист вернулся к работе после травмы

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Директор Дмитрия Нагиева Елена Шайкина подтвердила в беседе с RTVI, что артист получил травму во время спектакля.

Шайкина уверила, что на данный момент с Нагиевым все в порядке. По словам директора, актер уже вернулся к работе и приступил к съемкам.

«Он на площадке, работает», — заявила Шайкина.

16 сентября в Театре «МДМ» во время спектакля «Кыся» Нагиев повредил голень во время первого акта. В антракте артист попросил медицинской помощи. Врачи сделали знаменитости обезболивающий укол и предложили госпитализацию. Актер отказался.

Как отмечало издание mk.ru, Нагиев объяснил отказ своей прямой обязанностью выступить перед собравшимися зрителями. После двух часов постановки артист направился домой.

Дмитрий Нагиев известен по таким проектам, как «Осторожно, модерн!», «Кухня» и «Физрук».

В апреле создатель телеканала «Пятница!» Николай Картозия рассказал, что Дмитрий Нагиев получает пять миллионов рублей за один съемочный день. По словам продюсера, артист требует с проекта гарантию, что съемочных дней должно быть не меньше четырех.

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