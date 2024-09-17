Жасмин стала народной артисткой Дагестана

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов подписал указ о присвоении звания народной артистки Республики Дагестан певице Саре Шор (Жасмин). Об этом сообщает РИА Новости.

Жасмин родилась в городе Дербент в Республике Дагестан. В 1999 году она начала музыкальную карьеру, выпустив песню «Так бывает». В 2009-м певица стала заслуженной артисткой Дагестана, а в 2014-м – заслуженной артисткой России.

Жасмин является лауреаткой девяти премий «Золотой граммофон»; премии MTV Russia Music Awards и 17 премий «Песня года».

В 1997 году Жасмин родила первенца Михаила от бизнесмена Вячеслава Семендуева, с которым развелась в 2006 году. Артиста публично обвиняла экс-мужа в домашнем насилии и просила защитить ее.

В 2011 году артистка вышла замуж за миллионера Илана Шора, супруги воспитывают двоих детей: 12-летнюю дочь Маргариту и 7-летнего сына Мирона. Певица и бизнесмен живут в разных странах: Жасмин находится в России, а Шор — в Израиле.

В апреле 2024-го Михаил Семендуев поженился на экс-фигуристке Еве Хачатурян.

Ранее певица Жасмин подарила сыну квартиру и свадебное путешествие в Сингапур.