Никита Кологривый сыграет маньяка в «Методе»

Актер Никита Кологривый исполнит одну из главных ролей в третьем сезоне сериала «Метод». Об этом «Газете.Ru» сообщили представители Кинопоиска.

Кологривый сыграет маньяка по прозвищу Зверь, который охотится за другими злоумышленниками под началом следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский).

«Мой герой заставляет всех остальных действовать, он двигатель команды. Он часто совершает интуитивные поступки, больше доверяет инстинкту, чем разуму, и совсем не доверяет людям. Поэтому Зверь очень одинок — не хотел бы я таким быть», — поделился Кологривый.

Новые серии «Метода» расскажут о жизни персонажей спустя пять лет после событий второго сезона. Меглин перестал работать один и сотрудничает с группой маньяков, которые прекрасно понимают психологию преступника. В один день к ним присоединяется героиня Лера (Анна Савранская). Коллектив принимает девушку за свою, но так ли это на самом деле — неизвестно.

Над новым сезоном трудились режиссер Юрий Быков и шоураннер Максим Полинский. «Метод 3» выйдет в 2025 году.

Ранее названа дата выхода «Дэдпула и Росомахи» в онлайн-кинотеатрах.