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Natan рассказал, какой должна быть женщина-богиня

Певец Natan: мужчина сделает все для влюбленной и нужной ему женщины

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Личный архив Natan

Российский рэпер Natan (Натан Миров) рассказал, какой должна быть, по его мнению, женщина-богиня. Его цитирует «Пятый канал».

«Влюбленной, любимой и максимально нужной для мужчины. Тогда мужчина делает все, чтобы она почувствовала себя богиней», — сказал он.

Накануне певец Андрей Григорьев-Аполлонов, известный как «Рыжий» из поп-коллектива «Иванушки International», поделился мнением о том, что мужчины должны относиться к своим женам как к богиням.

«Женщина-богиня» — обязанность говорить эту фразу обычно принадлежит мужу», — сказал он.

Певец признался: он тоже всегда считал свою жену богиней и старался носить ее на руках.

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