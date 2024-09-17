Natan рассказал, какой должна быть женщина-богиня

Российский рэпер Natan (Натан Миров) рассказал, какой должна быть, по его мнению, женщина-богиня. Его цитирует «Пятый канал».

«Влюбленной, любимой и максимально нужной для мужчины. Тогда мужчина делает все, чтобы она почувствовала себя богиней», — сказал он.

Накануне певец Андрей Григорьев-Аполлонов, известный как «Рыжий» из поп-коллектива «Иванушки International», поделился мнением о том, что мужчины должны относиться к своим женам как к богиням.

«Женщина-богиня» — обязанность говорить эту фразу обычно принадлежит мужу», — сказал он.

Певец признался: он тоже всегда считал свою жену богиней и старался носить ее на руках.

Ранее Дмитрий Дибров подсказал мужьям сценарий идеального свидания.