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Названа дата заседания по уголовному делу актера Панина

РИА: заседание по делу Панина об оправдании терроризма пройдет 26 сентября

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Алексей Куденко/РИА Новости

Западный окружной военный суд рассмотрит дело актера Алексея Панина о публичном оправдании терроризма 26 сентября в 11:00. Об этом сообщает РИА Новости.

Уголовное дело было возбуждено в связи с высказываниями Панина об атаке на Крымский мост.

5 сентября в военный суд Москвы поступило дело против Панина об оправдании терроризма.

В феврале 2024 года районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Панина на два месяца с момента экстрадиции или депортации артиста на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ. А 29 мая актера внесли в список террористов и экстремистов.

21 августа сообщалось, что Панину грозит семь лет колонии. Его обвиняют в нарушении части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Эта статья предусматривает такие санкции, как штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей, либо лишение свободы от пяти до семи лет.

Ранее стало известно, кто повесил плакат с Паниным на свинье и с призывами к Украине.

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