Стала известна дата выхода романа Пелевина с «фем-блатняком» и «курами-заточницами»

Стали известны дата выхода и название новой книги российского писателя Виктора Пелевина. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса Букмейт.

Издательство «Эксмо» совместно с Букмейтом, книжным сервисом Яндекс Плюса и сервисом электронных и аудиокниг Литрес представили обложку и аннотацию книги: новый триллер-детектив будет называться «Круть» и выйдет 3 октября в 20:24 в книжных магазинах страны, в аудио и в электронной версии.

«Идет третий век Зеленой Эры. Имплант-коррекция «Открытого Мозга» превратила женщин в доминантный гендер, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На ее вершину поднялся фем-блатняк — безжалостные куры-заточницы. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс», — говорится в аннотации книги.

Новинка продолжает развитие вселенной Tranhumanism inc. Ее главный герой Маркус Зоргенфрей будет пытаться спасти планету, разбираться в магии высших духов и природе древнего зла.

«При чем здесь могила Париса, демон Ахилла и в чем тайна зловещей Варвары Цугундер, которую куры-заточницы считают своим ментором уже сотни лет?» — говорится в аннотации.

Предзаказ книги доступен в книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах можно будет оформить уже с 17 сентября.

Юбилейный 20-й роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» вышел 29 сентября 2023 года. Действие книги разворачивается в мире предыдущих произведений автора «Transhumanism Inc.» (2021) и «KGBT+» (2022). Третья часть серии посвящена нейросетям и искусственному интеллекту.

Виктор Пелевин — один из самых известных российских писателей-постмодернистов, удостоенный множества литературных премий. Каждый год он выпускает новый роман, наполненный отсылками к текущей реальности и злободневными комментариями.

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