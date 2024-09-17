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Татьяна Васильева обвинила Максима Галкина в неблагодарности

Актриса Васильева объяснила шутки шоумена Галкина об РФ его неблагодарностью

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ТВ 3

Народная артистка России Татьяна Васильева («Самая обаятельная и привлекательная», «Закрытая школа») обвинила шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в неблагодарности. Ее цитируют «Аргументы и факты».

Недавно Мосгорсуд установил, что юморист осуществляет предпринимательскую деятельность на территории иностранных государств в форме концертов, где поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой РФ и распространяет недостоверные сведения о специальной военной операции России на Украине.

Васильева объяснила шутки Галкина об РФ неблагодарностью.

«Просто неблагодарный идиот! Это и есть причина», — сказала 77-летняя актриса.

По мнению Васильевой, сложное время всегда «показывает предателей», а Галкин якобы «в одночасье забыл все, что дала ему РФ» — образование, эфиры и деньги.

Галкин включен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием.

Накануне Галкин заявил, что статус иноагента нарушает его права и свободы.

Ранее сообщалось, почему Галкин оспаривает статус иноагента.

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