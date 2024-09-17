Суд отказал телеведущей Лазаревой в снятии статуса иноагента

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала в Верховном суде РФ отказ снять с нее статус иноагента, однако в инстанции ей отказали. Об этом агентству РИА Новости сообщил адвокат Леонид Соловьев, представляющий в суде интересы ведущей.

«Верховный суд нам отказал в удовлетворении иска об исключении из реестра иноагентов», — сказал юрист.

16 сентября стало известно, что комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал в Замоскворецком суде Москвы статус иноагента.