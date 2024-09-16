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Волочкова объяснила, зачем подала иск о назначении пенсии

Балерина Волочкова заявила, что судится за пенсию из принципа

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Павел Кашаев/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, зачем подала иск о назначении пенсии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, она судится за пенсию из-за якобы потерянных работодателем лет стажа.

«Касаемо моего иска в суд о назначении мне пенсии, которая еще 10 лет назад по закону должна была быть мне назначена и доп[олнительная выплата] за звание «заслуженная артистка России». Абсурд в том, что для солистов балета необходим для пенсии стаж 15 лет», — написала звезда, отметив, что танцует до сих пор и ее стаж составляет 30 лет.

Волочкова отметила, что не хотела доводить до судебных разбирательств, однако считает иск делом принципа.

«Я всегда за правду и справедливость. Мое глубочайшее убеждение в том, что главный судья жизни — это наша человеческая совесть», — сказала она.

Балерина может получать пенсию спустя 15 лет стажа, однако если она не сможет подтвердить стаж в качестве солистки балета, то пенсия будет выплачиваться по общим основаниям — с 60 лет.

Накануне Мещанский районный суд отклонил иск артистки к Пенсионному фонду, так как «дело неподсудно данному суду».

Ранее Волочкова извинилась перед Успенской за фото дочери певицы с выбитыми зубами.

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