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Онколог объяснил быстрое развитие рака у Маслякова

Онколог Шабанов объяснил быстрое развитие рака у Маслякова ослабленным иммунитетом

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Руслан Кривобо/РИА Новости

Онколог Дмитрий Шабанов сделал предположение о быстром развитии рака у телеведущего Александра Маслякова. Врача цитирует «Пятый канал».

Масляков узнал о том, что у него злокачественная опухоль легких, случайно, когда лечился от коронавируса. Минувшей весной ему стало хуже после двух лет борьбы с болезнью.

«Был ослаблен иммунный ответ организма, и в ходе этого опухоль начала более быстро развиваться. Сам рак легких за счет своего нахождения близко к сердечно-сосудистой системе и полному кроветворению разносится очень быстро, вследствие чего может метастазировать по всему организму», — объяснил Шабанов.

Последние дни жизни Александр Масляков провел в больнице в отделении паллиативной помощи.

Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года. В последнее время бессменного ведущего КВН заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

Накануне актер Стас Ярушин рассказал о ссорах с Масляковым.

Ранее Константин Эрнст сравнил Маслякова с Гагариным.

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