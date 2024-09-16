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Сириус Блэк из «Гарри Поттера» захотел вернуться на экран в роли Дамблдора

Актер Олдман заявил о готовности сыграть Дамблдора в перезапуске «Гарри Поттера»

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Warner Bros. Pictures

Актер Гари Олдман, сыгравший волшебника Сириуса Блэка в фильмах серии «Гарри Поттер», захотел вернуться на экран в перезапуске экранизации книг Джоан Роулинг. Об этом сообщает IndieWire.

66-летний артист на церемонии вручения премии «Эмми» предложил себя себя на роль волшебника, Альбуса Дамблдора в новом сериале от HBO.

«Я люблю Сириуса. В фильмах его было недостаточно», — поделился Олдман.

Он сказал, что через несколько лет будет готов играть Дамблдора, однако предполагает, что выберут другого артиста.

«Ставлю на то, что весь актерский состав будет новым», — сказал он.

Накануне Иэн Маккеллен заявил, что хотел бы вернуться к роли мага Гэндальфа в новой экранизации «Властелина колец».

Ранее стали известны новые подробности о сериале по «Гарри Поттеру».

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