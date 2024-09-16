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В дом приемного отца Дани Милохина кинули «коктейль Молотова»

В Краснодарском крае попытались сжечь дом приемного отца блогера Милохина Дмитрия Тюленева

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Дмитрий Тюленев/VK

В дом приемного отца Дани Милохина Дмитрия Тюленева кинули «коктейль Молотова» в Краснодарском крае. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Неизвестные попытались сжечь жилье Тюленева в ночь с на 15 сентября. Мужчина вернулся домой в районе четырех часов и услышал мощный хлопок, а выйдя во двор, увидел горящие стройматериалы.

Пожарные прибыли оперативно и сумели ликвидировать возгорание. Тюленев также нашел во дворе записку, в которой предлагалось отправить его семью «в ад», а сына — на СВО.

По словам Тюленева, теперь его дети не ходят в школу, семья потеряла сон. В ближайшее время они хотят продать дом в Анапе и перебраться жить в другой город — предварительно, в Москву. В доме ранее был временно зарегистрирован Даня Милохин, однако сейчас юноша прописан в другом месте.

8 сентября 2023 года Милохин прилетал в Москву после долгого пребывания в Дубае. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию. 11 сентября 2023 года Милохин улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Затем Милохин назвал условие возвращения в Россию.

Ранее в СМИ появилась информация, что Даня Милохин якобы отказался служить в спортроте и не приедет в Россию в 2024 году.

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