«Нас готовят»: Катя Лель сделала новое предсказание о судьбе России

Певица Катя Лель сделала новое предсказание о судьбе России. Ее цитирует mk.ru.

По словам Лель, она получила новые данные от своих друзей — «астрологов, парапсихологов и тех, кто общается с другими высшими цивилизациями. Она уверена, что страну ждет много хорошего.

«Русский язык будет мировым языком. Это понятно по песне «Мармеладный», которая стала известна во всем мире: этот вирус распространяется с безумной скоростью, нас просто готовят к тому, что русский язык будет мировым языком», — говорит она.

Певица привела в пример полученное ею письмо из Перу, автор которого начал изучать русские песни и русский язык благодаря ее песням.

«Мне безумно приятно, что люди со всего мира сходят с ума по моим трекам и так тепло отзываются о России. И это все энергия: наше сознание погружают просто новой энергией — это все делают за нас, поверьте», — заключила она.

Катя Лель не раз попадала в заголовки СМИ не только благодаря своим хитам, но и после заявлений о контактах с инопланетянами, которые, по ее словам, украли у нее зубы.

Накануне Катя Лель потребовала с телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили почти 6,5 млн рублей.

Ранее Лель назвала Москву лучшим городом в мире.