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Саша Стоун вспомнил, как плакал на спектакле Безрукова

Блогер Саша Стоун назвал Безрукова своим кумиром

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«Газпром-Медиа Холдинг»

Блогер и спортсмен Саша Стоун в интервью с Ляйсан Утяшевой назвал Сергея Безрукова своим кумиром в актерском мастерстве.

Стоун отметил, что недавно познакомился с Безруковым. Актер пригласил блогера на свой спектакль «Хулиган», где читал стихи Сергея Есенина. Спортсмен признался, что не смог сдержать слез на постановке.

«Я, когда сидел плакал, я так начинаю закрываться. У меня еще сестра сидит. Еще люди узнавали, фоткались», — рассказал блогер.

Утяшева отметила, что, по ее мнению, Стоун очень похож на Есенина. Телеведущая считает, что блогеру нужно «схуднуть» для еще большей схожести.
«Смотрите, в пустыне как раз лучшая версия Есенина», — пошутил блогер.

Саша Стоун участвовал в экстремальном проекте «Выжить в Дубае». Это реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды и поборолись за приз в десять миллионов рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходили соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

Ранее Саша Стоун захотел стать президентом.

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