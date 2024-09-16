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Стало известно, когда Кушанашвили удалят раковую опухоль

Mash: шоумену Отару Кушанашвили удалят раковую опухоль в октябре

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий, шоумен и журналист Отар Кушанашвили пройдет операцию по удалению раковой опухоли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Хирургическое вмешательство пройдет в начале октября. Кушанашвили удалят злокачественное образование в кишечнике. На данный момент его готовят к операции.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

26 июля Кушанашвили начал курс химиотерапии. Телеведущий также пьет лекарства, принимает витамины, питается по определенной системе. Известно, что шоумен прошел уже четыре химиотерапии. Сейчас он чувствует себя хорошо.

2 августа Отар Кушанашвили вернулся на съемочную площадку на фоне борьбы с раком. Он приступил к съемкам своего шоу «КАКОВО?!». Телеведущий заявлял, что не опускает руки, несмотря на проблемы со здоровьем.

Ранее была названа сумма иска Кати Лель к Кушанашвили.

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