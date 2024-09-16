Жена Омарова ответила на обвинения, почему муж не видится с дочерью от Бородиной

Жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что муж часто видится с дочерью от Ксении Бородиной Теоной.

Подписчик спросил, почему Омарова редко видно с Теоной. Валерия ответила, что супруг не публикует каждую встречу с детьми в соцсетях.

«Видимо, для аудитории, если не опубликовал, значит, не было. Поверьте, они постоянно на связи, чему я очень рада», — заявила супруга предпринимателя.

В августе у Бородиной спросили, почему она может знакомить дочь с новым возлюбленным, а отец – нет. Телеведущая назвала вопрос глупым, заявив, что «тупо» не понимать ее поступок. Знаменитость отметила, что все эти годы отец Теоны не пытался извиниться за все, что сделал ей.

По словам Бородиной, если бы Курбан действительно хотел наладить отношения с дочерью, то «хотя бы постарался». Телеведущая уточнила, что не держит зла на экс-супруга, потому что это «на его совести».

Бородина и Омаров развелись в 2021 году. В мае 2024 года бизнесмен женился на возлюбленной Валерии. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат. Девушка ушла от него, как только узнала о супруге. Омаров заявил, что ему потребовалось полгода, чтобы вернуть возлюбленную.

Ранее стали известны подробности беременности молодой жены Омарова.