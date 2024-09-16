Бывшая жена Гуфа раскрыла подробности личной жизни

Модель и блогерша Юлия Королева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что на данный момент не состоит в серьезных отношениях.

Королева назвала себя самостоятельной женщиной, с кучей различных обязанностей, нетипичных хобби и интересов. По словам блогерши, ей неоднократно приходилось восстанавливаться после отношений. На данный момент, как заявляет модель, она проделала огромную работу над собой.

Королева уточнила, что у нее нет потребности в отношениях. Она призналась, что долго может находиться в одиночестве.

«Исходя из этого, все, что мне остается – это наблюдать, кто появляется в моем поле и на что готовы эти люди. Пока что о серьезных отношениях я говорить не могу. Лучше оставаться голодным, чем хвататься за первого встречного», – поделилась модель.

Юлия Королева стала наиболее известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их браке родилась дочь Тина 26 мая 2022 года.

29 ноября 2023 года Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой модель проживала с дочерью на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. 20 октября рэпер и модель расторгли брак.

Ранее бывшая жена Гуфа раскритиковала филлеры.