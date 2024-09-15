Бывшая жена Гуфа раскритиковала филлеры

Модель и блогерша Юлия Королева опровергла в Instagramслухи о том, что делала филлеры в лицо.

Королева отметила, что увеличивала себе с помощью них только губы.

«Самое худшее, что вы можете сделать со своим лицом, это залить в них филлеры», — заявила модель.

Королева уточнила, что хорошо относится к ботоксу. Она назвала процедуру отличным и единственным решением для избавления от заломов морщин на лбу.

«Просто их потом будет невозможно разгладить. Я делаю в лоб несколько раз в год», — поделилась блогерша.

В июле Королева опровергла, что делала пластическую операцию на нижнюю часть лица. Она не стала отрицать, что у нее была только операция на грудь. Модель делала маммопластику.

Юлия Королева стала наиболее известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их браке родилась дочь Тина 26 мая 2022 года.

29 ноября 2023 года Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой модель проживала с дочерью на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. 20 октября рэпер и модель расторгли брак.

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