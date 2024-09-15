Рита Дакота захотела виллу на Бали и чуть не стала жертвой мошенников

Певица Рита Дакота сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что чуть не стала жертвой мошенников при покупке виллы на Бали.

Дакота рассказала, что она и ее муж Федор Белогай «чуть не втянулись» в дело с мужчиной, который начал строительство в зеленой зоне на Бали. Артистка объяснила, что в этом месте строительство запрещено по закону Индонезии. По словам певицы, мошенник обязался вернуть ее залог до понедельника.

«И я не буду никогда больше играть в «принимающую и мудрую», ни с аферистами по рабочим/бытовым делам, ни даже по таким мелочам, как с этими «комментаторами» в «Инстаграме». Эра «принимающей терпилы» недавно у меня официально закончилась», — заявила певица.

Дакота пригрозила плачевным исходом в случае невыполнения слова. Исполнительница намерена обратиться со всеми документами этих строителей в полицию и раскрыть детали нелегального бизнеса.

«Я подключу просто все инстанции и все существующие СМИ, чтобы дать максимальную огласку, что творят на Бали некоторые типы, думающие, что «мутки в стиле 90-х» могут порешать грубое нарушение законов и пагубное влияние на природу», — отметила артистка.

Ранее Бьянка захотела подать в суд после просьб признать ее иноагентом.