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Мать актрисы Ирины Алферовой отравилась в социальном центре

Mash: 102-летняя мать актрисы Алферовой отравилась в Центре ветеранов

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Телеграм-канал «Mash»

Мать актрисы Ирины Алферовой отравилась в госпитале ветеранов войн и Вооруженных сил на Олимпийском проспекте в Москве. Об этом пишет Mash.

По данным канала, 50 постояльцев соццентра попали к врачам с пищевой токсикоинфекцией. До этого они поели в столовой одного из социальных центров столицы. Чуть позже они пожаловались на боли в животе, диарею и рвоту. Из них 20 человек доставили в больницу. У 102-летней матери актрисы диагностировали обезвоживание первой степени.

По факту отравления в госпитале столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Пансионат находится рядом с китайским рестораном «ВанДи», где недавно отравились туристы из Китая. Оба случая связаны с рыбой, сейчас поставщиков проверяют.

Ранее в Петербурге возбудили дело после отравления членов избиркома.

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