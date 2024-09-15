Мать актрисы Ирины Алферовой отравилась в социальном центре

Мать актрисы Ирины Алферовой отравилась в госпитале ветеранов войн и Вооруженных сил на Олимпийском проспекте в Москве. Об этом пишет Mash.

По данным канала, 50 постояльцев соццентра попали к врачам с пищевой токсикоинфекцией. До этого они поели в столовой одного из социальных центров столицы. Чуть позже они пожаловались на боли в животе, диарею и рвоту. Из них 20 человек доставили в больницу. У 102-летней матери актрисы диагностировали обезвоживание первой степени.

По факту отравления в госпитале столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Пансионат находится рядом с китайским рестораном «ВанДи», где недавно отравились туристы из Китая. Оба случая связаны с рыбой, сейчас поставщиков проверяют.

Ранее в Петербурге возбудили дело после отравления членов избиркома.