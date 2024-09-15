Слава похудела на 8 кг с помощью «Оземпика»

Певица Слава призналась в беседе с шоу «Ты не поверишь!», что худеет с помощью препарата для диабетиков.

Слава сбросила 8 килограмм. На данный момент она весит 68 кг. Артистка отметила, что сейчас вес ее устраивает. До этого у нее были большие проблемы с питанием. Певица рассказала, что начала переедать из-за стресса.

Слава отметила, что смогла похудеть с помощью препарата «Оземпик». Артистка колет себе его уже три месяца. Она объяснила, что готовится к своему юбилейному шоу.

«Оземпик» стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа.

«Я считаю, что нечестно врать, если тебя спрашивают, тем более СМИ. И люди на меня смотрят, я не врушка. <…> Это сложный препарат. Все видят, как я похудела, и всем хочется. Но у меня до этого было депрессивное состояние и слабость», — отметила исполнительница.

В сентябре телеведущая Дана Борисова рассказала о «жутких» побочных эффектах из-за «Оземпика». Она призналась, что начала слепнуть из-за препарата и дважды теряла сознание.

Ранее Борисова призналась, что начала поправляться после употребления наркотиков.