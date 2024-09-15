Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней невестой

Комик и шоумен Гарик Харламов высмеял в шоу «ПВН» отношения певца Григория Лепса и его невесты Авроры Кибы.

Харламов пошутил про разницу в возрасте пары. Лепсу 62 года, а Кибе 18 лет.

«При совместном досуге всегда нужно идти на компромисс. Например, сначала мы смотрим «Синий трактор» (мультфильм для дошкольников. – «Газета.Ru»), а потом я полчаса рассказываю про реформы Троцкого», — отметил юморист.

Лепс, который также был на шоу, сохранил невозмутимость и не отреагировал на шутку.

Киба впервые появилась на публике с Лепсом на Петербургском международном экономическом форуме, а позже девушка опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом — и подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но, скорее всего, да.

В августе продюсер Яна Рудковская призналась, что готова стать «феей-крестной» на свадьбе Григория Лепса с Авророй Кибой.

Ранее продюсер заявил о дуэте Лепса с молодой невестой.