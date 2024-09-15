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Актера сериала «Король и Шут» заподозрили в перевозке наркотиков

SHOT: актер Евгений Ткачук задержан в питерском аэропорту

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Кинокомпания «Вольга»

Актера Евгения Ткачука задержали в питерском аэропорту Пулково. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, Ткачука остановили во время предполетного досмотра утром 15 сентября. Его заподозрили в провозе наркотиков.

По предварительным данным, у актера обнаружили курительную трубку и спрятанный сверток с неизвестным веществом. Артист не смог объяснить, что в нем находится. На данный момент вещество отправили на экспертизу.

Евгений Ткачук дебютировал в кино в 2004 году в картине «Московская сага». В его фильмографии более 70 работ. Он играл в таких проектах, как «Король и Шут», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Повелитель ветра», «Тихий Дон», «Годунов. Продолжение», «Бесы», «Мир! Дружба! Жвачка!».

Ткачук также является основателем и художественным руководителем частного Конно-драматического театра «ВелесО» в Ленинградской области.

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