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Суд установил для чего Галкин использует зарубежные концерты

Суд: Галкин использует концерты за рубежом для антироссийской пропаганды

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Евгений Биятов/РИА Новости

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) использует концерты, которые дает в других странах, для пропаганды антироссийских идей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы Мосгорсуда.

«В материалах также содержатся факты предпринимательской деятельности на территории иностранных государств в форме концертов», — отметили в судебной инстанции.

В сообщении подчеркнули, что Галкин поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой РФ. В документах обратили внимание, что эти обстоятельства «свидетельствуют об иностранной поддержке». Артисту предоставляется площадка для распространения «соответствующих взглядов», среди которых — недостоверные сведения о спецоперации.

После начала СВО Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехали из России в Израиль. В начале августа юморист обратился в соцсетях к российским артистам на фоне ситуации в Курской области. Он заявил, что Олег Газманов, Григорий Лепс и Надежда Бабкина, «обласканные Кремлем», не реагируют на нападение ВСУ на Курскую область.

Ранее Галкин не смог собрать полный зал в Чехии.

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