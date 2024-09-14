«Дети в лоток гадить не будут»: Mia Boyka о квадроберах

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) стала гостьей нового выпуска «Шоу Воли». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Девушка высказалась о недавнем скандале с юной квадробершей, которую раскритиковала на собственном концерте.

«Я столько лет шла к тому, чтобы стать медийным лицом и лидером мнений в нашей стране не для того, чтобы сейчас отмалчиваться. Я искренне считаю, что в нашей стране дети в лоток гадить не будут. И кошачий корм дети тоже есть не будут», — заявила она.

Кроме того, 27-летняя Бойко выразила недовольство тем, что инцидент все еще обсуждают. Mia Boyka призналась и в том, что из-за ее мнения о квадроберах поссорилась с близкими друзьями и разочаровалась в возможности дружить с представителями шоу-бизнеса.

Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) Mia Boyka публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене. Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично.

Продюсер Яна Рудковская предположила, что Mia Boyka обрушилась на девочку только из-за своей молодости.

Ранее Пригожин назвал высосанным из пальца скандал Mia Boyka с квадроберами.