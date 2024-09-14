Возлюбленный Муцениеце рассказал, как нужно ограничить артистов

Актер, возлюбленный актрисы Агаты Муцениеце Иван Чуйков в новом интервью рассказал, как нужно ограничить артистов. Его цитирует «Пятый канал».

Артист уверен, что есть смысл во введении определенных норм и правил, чтобы избежать провокационного поведения звезд.

«То, что начали за этим следить и наблюдать, я считаю, правильно, потому что много людей выходят за рамки дозволенного, если можно так сказать… Они же имеют влияние на аудиторию», — размышляет он.

По мнению Чуйкова, актеров стоит дополнительно обучать либо ограничивать в действиях, потому сейчас якобы можно наблюдать «не очень приятные последствия».

При этом, обратил внимание актер, знаменитости не всегда устраивают громкие сцены целенаправленно — у некоторых из них в силу возраста, рассуждает он, еще не сформировались «рамки дозволенного». Однако во избежание негативного влияния на юных и взрослых поклонников, заключил он, их поведение лучше контролировать.

Вызвавшая активные дискуссии вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и с разрывом финансовых договоренностей.

Накануне продюсер рассказал, вернется ли Ивлеева в шоу-бизнес.

Ранее в Госдуме предложили ввести предельную стоимость госзакупок концертов.