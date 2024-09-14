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«Выходим в трусах»: Пресняков об уловках артистов при задержке концертов

Певец Пресняков пошутил, что при задержке концертов развлекает зрителей полуголыми танцами

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Эстрадный певец Владимир Пресняков рассказал об уловках артистов при задержке концертов. Его цитирует «Пятый канал».

Пресняков отметил, что считает опоздание неуважением к человеку, ждущему встречи, — этому артиста научил отец, заслуженный деятель искусств России Владимир Пресняков — старший.

При этом иногда певцу и композитору приходится задерживать концерт, но тогда зрителей всегда предупреждают о форс-мажоре и ставят музыку, чтобы присутствующие не заскучали.

«И мы обычно объясняем людям, ставим музыку, либо выходим в трусах и их чем-то занимаем. Ну полуголыми», — пошутил он.

В августе Пресняков перенес концерты в Светлогорске из-за болезни. Выступления должны были пройти в театре эстрады «Янтарь-Холл» 15 и 16 августа. Пресняков объяснил, что заболел воспалением легких. Артист проведет концерты 10 и 11 ноября 2024 года.

Ранее Надежда Бабкина спела дуэтом с роботом.

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