«Довели до нервного срыва»: новая хозяйка квартиры Долиной пожаловалась на травлю

В Хамовническом районном суде Москвы прошла беседа между сторонами защиты народной артистки России Ларисы Долиной и новой владелицы ее апартаментов Полины Лурье. Издание Voice со ссылкой на адвоката Лурье пишет, что женщина якобы находится на грани нервного срыва и жалуется на травлю.

«Если бы вы, журналисты, не преследовали Полину Лурье, если бы не приставали к ее детям, то, наверное, мы бы что-то сказали. Но после неадекватного поведения ваших коллег... Полину уже почти довели до нервного срыва», — заявил мужчина, представившийся Владимиром Алексеевичем.

Адвокат опроверг информацию о том, что Лурье купила пятикомнатную квартиру Долиной, ни разу не увидев квартиру вживую. Он также утверждает, что многодетная мать не связана с мошенниками, которые обманули Долину.

Он также назвал Лурье обычным, достойным, законопослушным гражданином, которого выставили мошенницей. Юрист выразил надежду, что суд будет на стороне правосудия.

13 августа певица заявила, что ее «развели» мошенники. По словам артистки, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Позднее Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере. Сама Цырульникова заявила, что ее использовали втемную в афере.

4 сентября Лурье, купившая у мошенников квартиру Долиной, подала иск в суд с требованием прекращения права пользования жилым помещением певицы.

Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».