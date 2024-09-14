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Солисту Мариинского театра разбили очки и повредили глаз в баре

«Фонтанка»: в Петербурге женщина повредила глаз 44-летнему музыканту Мариинского театра

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Санкт-Петербурге солисту Мариинского театра разбили очки и повредили глаз во время посиделок в баре. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, экстренные службы в бар на Английском проспекте вызвали в четвертом часу ночи 12 сентября. Очевидцы рассказали врачам, что мужчина получил удар в лицо от нетрезвой посетительницы, вследствие чего его очки разбились и травмировали глаз.

Из заведения был госпитализирован 44-летний музыкант, солист симфонического оркестра Мариинского театра. Он поступил к врачам с открытой травмой правого глазного яблока, граничащей с его разрушением. После оказания помощи пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение, женщину, напавшую на артиста, задержали на следующий день.

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