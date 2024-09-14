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Дмитрий Колдун рассказал, как ему удалось поцеловать слониху

Певец Колдун помыл слониху, чтобы поцеловать ее для клипа «Мэрилин Монро»

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Личный архив Дмитрия Колдуна

Певец Дмитрий Колдун рассказал, как ему удалось расположить к себе и поцеловать слониху по имени Николь на съемках клипа «Мэрилин Монро». Его цитирует «Пятый канал».

Съемки проходили в Большом Московском Цирке при участии гендиректора цирка Эдгарда Запашного.

«Я пришел, и у нее какая-то суета началась из-за меня. А вчера она меня вообще хоботом, подошла ко мне и пнула в грудь хоботом», — вспоминает певец.

Слониха настолько привыкла к артисту, что разрешила ему себя помыть.

«Теперь я знаю не только, как пахнет мокрая кошечка или собачка: теперь я знаю, как пахнет мокрый слон», — говорит он.

«В конце концов мы даже поцеловались с ней, взасос», — заверил он.

Колдун назвал обращение с животными отдельным искусством и признался, что стал по-другому относиться к отношению к животным в цирке — он ни разу не увидел, чтобы к зверям в учреждении применялась сила.

Дмитрий Колдун уже рассказывал о поцелуе со слоном, заявив, что животное целуется «лучше некоторых».

Ранее певец Бон Джови спас женщине жизнь на съемках клипа.

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