Юрий Дудь продал треть от запланированного количества билетов на круиз с Шацем и Noize MC

Журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) заработает в три раза меньше запланированного на своем бизнес-туре со звездами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным осведомленного источника, Дудь продал 12 из 36 билетов на свой круиз и вместо яхты Sherakhan, принадлежащей голландскому миллионеру Яну Веркерку, провезет гостей тура на небольшом катамаране.

В туре, по данным издания, примут участие сам Дудь, Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом), Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), Олег Тиньков (признан в РФ иностранным агентом), Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом).

Билеты в круиз у берегов Барселоны с гольфом, посещением винодельни и ужинами в ресторанах сперва стоили 3,4 млн рублей, после организаторы сбросили цену.

Накануне «Лига безопасного интернета» (ЛБИ) и ее глава Екатерина Мизулина подали в суд на Артемия Лебедева и Юрия Дудя. 1 августа на YouTube-канале Дудя появилось интервью с Лебедевым, в ходе которого последний раскритиковал ЛБИ.

Ранее Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей.