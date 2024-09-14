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Юрий Дудь продал треть от запланированного количества билетов на круиз с Шацем и Noize MC

Shot: журналист Дудь заработает в три раза меньше запланированного на своем бизнес-туре

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Журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) заработает в три раза меньше запланированного на своем бизнес-туре со звездами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным осведомленного источника, Дудь продал 12 из 36 билетов на свой круиз и вместо яхты Sherakhan, принадлежащей голландскому миллионеру Яну Веркерку, провезет гостей тура на небольшом катамаране.

В туре, по данным издания, примут участие сам Дудь, Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом), Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), Олег Тиньков (признан в РФ иностранным агентом), Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом).

Билеты в круиз у берегов Барселоны с гольфом, посещением винодельни и ужинами в ресторанах сперва стоили 3,4 млн рублей, после организаторы сбросили цену.

Накануне «Лига безопасного интернета» (ЛБИ) и ее глава Екатерина Мизулина подали в суд на Артемия Лебедева и Юрия Дудя. 1 августа на YouTube-канале Дудя появилось интервью с Лебедевым, в ходе которого последний раскритиковал ЛБИ.

Ранее Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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