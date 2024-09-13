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Юлия Снигирь рассказала, как научилась танцевать танго для роли в сериале

Актриса Снигирь вспомнила, что ее выгоняли с уроков танцев в институте

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KION

Российская актриса Юлия Снигирь представила новый сериал «Танго на осколках» на третьем кинофестивале «Новый сезон». Об этом сообщает Кино Mail.

На премьере Снигирь призналась, что во время учебы в Щукинском театральном училище ее выгоняли с уроков танцев, называя профессионально непригодной. Она не думала, что когда-нибудь научится танцевать танго, однако смогла сделать это ради съемок.

«Просто Сагдиана Хамзина, хореограф этого проекта, — она гений в этом смысле слова. Потому что я не знаю, как она это сделала, но — ребята молодцы и так, — а как я затанцевала, я не понимаю», — говорит Снигирь.

По сюжету сериала бизнес-леди Нора теряет мужа и вдруг узнает, что у него была тайная жизнь с другой женщиной и танцами. Нора сама отправляется в школу танго и увлекается танцем, а после начинает видеть призрак мужа.

Премьера сериала «Танго на осколках» состоится в онлайн-кинотеатре Kion.

Накануне Евгений Цыганов снял жену Юлию Снигирь с их восьмилетним сыном Федором на велосипедной прогулке.

Ранее Снигирь назвала закрытием гештальта роль в «Преступлении и наказании».

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