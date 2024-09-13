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В России оценили предложение Армении прокатывать зарубежные фильмы по всему СНГ

Глава АВК Воронков: идея о прокате кино сразу по всему СНГ нереализуема

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Depositphotos

Идея Фонда кино Армении показывать фильмы сразу по всему СНГ, если прокатное удостоверение получено хотя бы в одной стране объединения, вряд ли реализуема. С российскими картинами это будет сделать несложно, однако непонятно, как это будет работать с зарубежными фильмами, объяснил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Напомним, замглавы Фонда кино Армении Вардан Абовян призвал предоставлять автоматический прокат фильмам, получившим соответствующее удостоверение хотя бы в одной из стран СНГ. По его словам, сейчас ведутся межправительственные переговоры стран ЕврАзЭС, но это может быть расширено на страны СНГ. Воронков назвал эту идею интересной, но добавил, что относится к ней скептически, так как такого понятия как «прокатное удостоверение» вообще не существует, а потому непонятно, как это будет реализовываться на практике.

Россия сегодня получает копии зарубежных фильмов, а кинотеатры официально не работают только с голливудскими студиями.

«Европейские фильмы сюда попадают, французские фильмы сюда попадают... Китайское кино попадает, индийское, английское кино. То есть, блок идет только на голливудские студии», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что маленькие киностудии в основном продолжают работать с Россией.

До этого Воронков призвал принять закон, который обяжет кинотеатры платить за показ иностранных картин. Он подчеркнул, что такая мера позволит избежать ситуаций, когда сборы неофициального проката в кинотеатрах превышают официальный, а также привел в пример Белоруссию, где такой закон есть.

Ранее в России назвали причину успеха фильма «Собиратель душ».

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