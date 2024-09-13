Третьяковская галерея и «Иннопрактика» запустят конкурс для молодых художников

Руководитель Третьяковской галереи Елена Проничева и глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова запустят международный конкурс для молодых художников «Картина мира». Об этом на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, передает ТАСС.

Он уточнил, что прошедшие все конкурсные этапы художники смогут год выставлять свои работы в Третьяковской галерее. По его мнению, для молодых артистов запись в резюме об экспонировании работ в галерее станет значительной поддержкой.

«Это знак качества и трамплин для дальнейшей творческой карьеры», — подчеркнул Новиков.

При этом он добавил, что опыт экспонирования работ в галерее позволит художникам начинать самостоятельно работать как на коммерческом рынке, так и в государственных структурах.

В свою очередь, Проничева на панельной дискуссии «Инновации. Культура. Молодежь» отметила, что галерея очень заинтересована в этом конкурсе. По ее мнению, он сможет привлечь молодых художников. Она добавила, что конкурс будет касаться и цифровых видов искусства.

«Конкурс, который мы объявляем, - конкурс международный, это очень важно. Заинтересованность со стороны международных участников очень высока», — сказала Проничева.

Кроме того, начальник управления президента РФ по общественным проектам напомнил, что в сфере искусств похожие проекты создаются и по другим направлениям. В пример он привел литературную премию «Слово», которую планирует провести Союз писателей.

«Со стороны государства инфраструктура для развития молодых талантов во многом создана, открыты федеральные образовательные центры и открыты молодежные региональные центры — 18 единиц открыто», — добавил Новиков.