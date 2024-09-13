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Бедроса Киркорова выписали из больницы

Певец Бедрос Киркоров заявил, что хорошо себя чувствует после выписки из больницы

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Евгений Биятов/РИА Новости

Народного артиста России Бедроса Киркорова выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, выписка состоялась 10 сентября. 92-летнему отцу Филиппа Киркорова назначили список препаратов для восстановления, рекомендовали побольше гулять и не нервничать. Сам артист сообщил, что чувствует себя хорошо и посещает процедуры.

Бедрос Киркоров обратился за врачебной помощью 31 августа с жалобами на боли в сердце. После госпитализации ему решили провести операцию для проверки кардиостимулятора, установленного в 2023 году после того, как артисту диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.

1 сентября Киркоров заявил, что чувствует себя хорошо.

В июне Бедрос Киркоров похвастался, что снова начал ходить.

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