Народного артиста России Бедроса Киркорова выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, выписка состоялась 10 сентября. 92-летнему отцу Филиппа Киркорова назначили список препаратов для восстановления, рекомендовали побольше гулять и не нервничать. Сам артист сообщил, что чувствует себя хорошо и посещает процедуры.

Бедрос Киркоров обратился за врачебной помощью 31 августа с жалобами на боли в сердце. После госпитализации ему решили провести операцию для проверки кардиостимулятора, установленного в 2023 году после того, как артисту диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения.

1 сентября Киркоров заявил, что чувствует себя хорошо.

В июне Бедрос Киркоров похвастался, что снова начал ходить.