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Шахназаров оценил, нужно ли запрещать создавать ремейки фильмов

Режиссер Шахназаров выступил против запрета на создание ремейков фильмов

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Министерство просвещения РФ

Российским работникам киноиндустрии нельзя запретить создавать ремейки известных фильмов. Об этом интернет-изданию «Абзац» на полях Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур в Эрмитаже рассказал генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров.

Он напомнил, что авторы кино создают фильмы за свои деньги, поэтому могут работать по принципу «хочу и делаю». При этом, по его словам, важнее оценивать то, талантливо ли они снимают их.

«Как правило, не очень. Но запрещать, на мой взгляд, тоже это не нужно. Не смотрите, кому не нравится смотреть. Я против запрета. Если у меня есть свои деньги, не государственные, я хочу сделать. А может, я талантливо сделаю? Такое может быть? Может. Это не самая большая проблема нашего кино», — сказал Шахназаров.

В начале сентября «Газете.Ru» сообщили, что телеканал ТНТ опубликовал первые кадры со съемок нового новогоднего музыкального телефильма от авторов «СамоИронии судьбы!» и «Иван Васильевич меняет все» — картины «Небриллиантовая рука». Ремейк комедии Леонида Гайдая будет вдохновлен шпионской бондианой. По сюжету Семен Семенович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. В Дубае контрабандисты наложат ему гипс, но не с бриллиантами, а с новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».

Ранее певица Ольга Бузова поддержала ремейк фильма «Москва слезам не верит».

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