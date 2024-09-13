Кинопродюсеру Харви Вайнштейну предъявят новые обвинения

Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, осужденному по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, выдвинули новые обвинения. Об этом сообщила газета The New York Times.

Суд назначил слушание на 18 сентября, в ходе него Вайнштейну будет предъявлено новое обвинение, если состояние здоровья осужденного позволит ему явиться в суд.

Его защита сообщила, что здоровье продюсера продолжает ухудшаться. Он находится в больнице после экстренной операции на сердце.

На слушаниях в сентябре прокуроры заявили, что уведомили адвоката Вайнштейна о том, что начали представлять материалы большому жюри в середине августа, и сообщили некоторые подробности о трех новых обвинениях в сексуальных домогательствах, по которым его могут допросить.

Одно из обвинений касается сексуального насилия в отеле Tribeca Grand Hotel. Второе — предположительно, имело место во время «зимнего сезона» 2005–2006 годов в жилом здании в Нижнем Манхэттене. Третье сексуальное насилие было описано как произошедшее в мае 2016 года в отеле в микрорайоне Трайбека, рассказал один из прокуроров.

Вайнштейну 72 года. В 2020 году он был приговорен нью-йоркским судом к 23 годам тюремного заключения по этому обвинению. Позже суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании. В апреле 2024 года суд отменил приговор суда Нью-Йорка, при этом продюсер продолжает отбывать срок по второму обвинению.

Ранее Харви Вайнштейн успешно перенес операцию на сердце.