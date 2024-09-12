Ярушин рассказал о ссорах с Масляковым

Актер и музыкант Станислав Ярушин заявил в беседе с «Пятым каналом», что у него были конфликты с телеведущим Александром Масляковым во времена КВН.

Ярушин уточнил, что, несмотря на споры, Масляков по-отечески любил участников КВН.

«Да мы и ругались... Спорили... Но всегда как-то весело, всегда позитивно... Он всегда как отец к нам относился. Любил то, что мы делаем», — поделился артист.

Ярушин признался, что не смог попасть на прощание с Масляковым, так как поздно прилетел из Минска. По словам музыканта, он благодарен Маслякову за то, что прошел «невероятную школу» юмора.

«КВН должен давать диплом о высшем образовании. Если бы не Александр Васильевич, то мои коллеги и я так бы не блистали. Мы прошли классную эпоху, и я хочу сказать ему большое спасибо за это», — отметил актер.

Телеведущего Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года.

В последние годы Масляков все реже принимал участие в играх КВН в качестве ведущего. Из-за коронавирусных ограничений артист некоторое время соблюдал карантин, после чего переболел ковидом. В играх высшей лиги КВН Маслякова в разное время заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

Ранее Константин Эрнст сравнил Маслякова с Гагариным.