Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ярушин рассказал о ссорах с Масляковым

Актер Ярушин заявил, что Масляков по-отечески относился к участникам КВН

close
Плюшки/YouTube

Актер и музыкант Станислав Ярушин заявил в беседе с «Пятым каналом», что у него были конфликты с телеведущим Александром Масляковым во времена КВН.

Ярушин уточнил, что, несмотря на споры, Масляков по-отечески любил участников КВН.

«Да мы и ругались... Спорили... Но всегда как-то весело, всегда позитивно... Он всегда как отец к нам относился. Любил то, что мы делаем», — поделился артист.

Ярушин признался, что не смог попасть на прощание с Масляковым, так как поздно прилетел из Минска. По словам музыканта, он благодарен Маслякову за то, что прошел «невероятную школу» юмора.

«КВН должен давать диплом о высшем образовании. Если бы не Александр Васильевич, то мои коллеги и я так бы не блистали. Мы прошли классную эпоху, и я хочу сказать ему большое спасибо за это», — отметил актер.

Телеведущего Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года.

В последние годы Масляков все реже принимал участие в играх КВН в качестве ведущего. Из-за коронавирусных ограничений артист некоторое время соблюдал карантин, после чего переболел ковидом. В играх высшей лиги КВН Маслякова в разное время заменяли Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Михаил Галустян и Дмитрий Хрусталев. Последнего теперь решили утвердить в должности постоянного ведущего телеигры на 2024 год.

Ранее Константин Эрнст сравнил Маслякова с Гагариным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами