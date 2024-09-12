Продюсер раскрыл гонорары Настасьи Самбурской

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что актриса и певица Настасья Самбурская получает 1-1,5 млн рублей за выступление.

Дворцов считает, что Самбурская может повысить свой гонорар на миллион рублей, если станет популярной в музыкальной индустрии. Он назвал артистку талантливой.

«Она начинает развиваться. А что такое развитие для творческого человека? Это глоток воздуха, это вдохновение, которое она где-то черпает. Может, в личной жизни, может быть, где-то еще. Это прекрасно», — отметил продюсер.

Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Она также играла в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные». Сейчас она развивает себя как певица.

В мае один из подписчиков спросил Самбурскую, почему она «вдруг решила петь». Знаменитость объяснила, что это желание совсем не спонтанное и оно было всегда. Артистка рассказала, что в восемь лет ее отдали в музыкальную школу в класс аккордеона.

Ранее Самбурская вспомнила, как раскритиковала актерскую игру мошенника.