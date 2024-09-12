Надежда Бабкина спела дуэтом с роботом

Народная артистка России Надежда Бабкина похвасталась в Telegram-канале, что спела с роботом Арди.

Бабкина исполнила композицию «Родина моя» на открытии десятого Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Одной из главных тем мероприятия стали возможности искусственного интеллекта в культуре. Артистка опубликовала ролик с выступлением. Робот спел один из куплетов.

«Для совместного исполнения была выбрана песня «Родина моя» — гимн любви к родной земле, уважению к ее богатой истории и культуре, а также символ единства народа», — поделилась певица.

В беседе с aif.ru Бабкина призналась, что очень переживала за выступление. Артистка опасалась, что робот остановится и перестанет пить, или она случайно смахнет Арди рукой и уронит.

В апреле Бабкина и ансамбль «Русская песня» перепели хит Инстасамки (Дарьи Зотеевой) во время концерта на ВДНХ в Москве. Народная артистка изменила хит рэперши на свой манер. В песне звучат народные мотивы, а в тексте — много отсылок на славянский быт. В номере певица отказывается от денег, предпочитая гусли.

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