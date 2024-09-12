Наталья Аринбасарова госпитализирована в Подмосковье

Актриса Наталья Аринбасарова попала в подмосковную больницу. Об этом сообщает mk.ru.

Аринбасарову госпитализировали из-за болей в животе. По данным издания, несколько дней назад артистка упала и сильно ударилась во время домашних дел на даче в Истринском городском округе. Поначалу она не придала этому значения, однако боли усилились. Актрисе предстоит комплексное обследование.

Наталья Аринбасарова дебютировала в кино в 1965 году в фильме «Первый учитель». За эту роль актриса получила приз Венецианского кинофестиваля «Золотой кубок Вольпи» 1966 года. В 1979-м она стала заслуженной артисткой РСФСР, а в 1997-м – заслуженной артисткой Казахстана.

В ее фильмографии более 60 работ. Она снялась в картинах «Мой папа — вождь», «Ташкент — город хлебный», «Джамиля», «Песнь о Маншук», «У озера», «Транссибирский экспресс», «Визит к Минотавру», «Вход в лабиринт», «Молитва Лейлы», «Мустафа Шокай», «Поздняя любовь», «А.Л.Ж.И.Р.».

Аринбасарова была замужем дважды. Ее первым супругом был режиссер Андрей Михалков-Кончаловский. В их союзе родился сын Егор. Артистка и кинематографист развелись в 1969 году. В 1970-м актриса вышла замуж за художника Николая Двигубского, с которым рассталась в 1980-м.

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