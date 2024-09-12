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Разин рассказал об угрозах Пугачевой

Продюсер Степан Разин заявил, что Пугачева угрожала закопать его

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Продюсер Степан Разин заявил в беседе с NEWS.ru, что певица Алла Пугачева угрожала ему.

По словам Разина, Пугачева возмутилась публикации в его газете «МУЗОН». В одной из заметок журналисты написали, что у артистки якобы прокуренный голос.

«Вечером на домашний телефон позвонили, из трубки полетели маты: «Такой-сякой Разин, срочно убери эту заметку, если не уберешь, я тебя закопаю». А как я уберу, если газета уже в продаже?!» — вспомнил продюсер.

Разин отметил, что пытался объясниться, однако певица не хотела слушать его. По словам продюсера, Примадонна «прокричалась» и бросила трубку. Он отметил, что после угроз ничего не последовало. Как предположил продюсер, артистке нужно было выпустить пар.

2 августа певец Игорь Наджиев обвинил Пугачеву в том, что та якобы посылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. Музыкант уточнил, что знает это из уст самой Валентины Легкоступовой, которой не стало в 2020 году. Музыкант отметил, что артистка простила Примадонну. По мнению Наджиева, Пугачева решилась на подобный поступок, так как не терпит конкуренции.

Ранее Соседов заявил, что Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) не существует в России.

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