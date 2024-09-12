Разин заявил, что Аллегрова зарабатывает на старой популярности

Продюсер Степан Разин в беседе с NEWS.ru назвал разовой акцией гонорар в 16 миллионов рублей певицы Ирины Аллегровой.

Разин отметил, что Аллегрова не пишет песен и не выпускает новинок, а зарабатывает на старой популярности. Он считает, что артистка не участвует в активной жизни шоу-бизнеса.

Сама Аллегрова не считает себя «затворницей», как ее называют в некоторых СМИ. Как рассказывала артистка, только в 2024 году она поучаствовала во всех знакомых концертах, которые показывали в прайм-тайм. По словам знаменитости, она предпочитает общаться со своими зрителями напрямую, а не через журналистов. Для этого у звезды есть собственная страница в соцсетях.

В августе Telegram-канал SHOT заявил, что Аллегрова выступает на частных корпоративах за 16,5 миллионов рублей.

Как отмечало издание, Аллегрова редко работает на корпоративах и тщательно подходит к выбору аудитории. Артистка запрещает снимать и фотографировать то, как она исполняет свои хиты, в числе которых «Младший лейтенант» и «Фотографии 9/12». По данным SHOT, заведение, в котором выступает певица, должно быть закрытым, а гости – строго по спискам.

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