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Портрет Уинстона Черчилля, украденный из отеля Canada, нашли в Италии

Найден портрет Черчилля «Рычащий лев», украденный из отеля Canada

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Olga Popova/Shutterstock/FOTODOM

Раскрыта громкая кража произведения искусства. Знаменитый портрет хмурого Уинстона Черчилля, украденный из отеля в Оттаве, был найден в Италии, а вор пойман, сообщила полиция, пишет The Guardian.

Портрет премьер-министра Великобритании под названием «Рычащий лев» был подарен отелю Fairmont Chateau Laurier в Оттаве канадским фотографом армянского происхождения Юсуфом Каршем.

Он был сделан Каршем после выступления лидера в канадском парламенте в 1941 году и стал символом британского неповиновения во Второй мировой войне.

В августе 2022 года сотрудники отеля заметили, что фотография, висевшая в читальном зале рядом с главным вестибюлем, была заменена подделкой.

Спустя два года полиция Оттавы заявила, что с помощью информации, полученной от общественности, и судебно-медицинской экспертизы им удалось найти виновника — 43-летнего мужчину, проживающего в 370 км к западу от Оттавы. Сам портрет нашелся в итальянской Генуе.

«Портрет был продан через аукционный дом в Лондоне покупателю из Италии, причем оба они не знали, что картина была украдена», — говорится в заявлении полиции.

Подозреваемый был арестован и обвинен в краже, подделке документов и торговле краденым.

В ближайшие недели произведение искусства будет возвращено в отель, где его планируют вновь выставить для гостей.

Фотограф Карш и его жена, бежав от геноцида армян и обосновавшись в Канаде, прожили в отеле 18 лет. У него также была там студия до 1992 года.

Ранее у режиссера Германа Энтина украли четыре дорогие картины.

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