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Бон Джови во время съемок видеоклипа спас женщине жизнь

Рокер Бон Джови во время съемок клипа спас женщину от сведения счетов с жизнью

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Игорь Михалев/РИА «Новости»

Лидер рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови предотвратил трагедию, когда женщина в Нэшвилле, где он снимал видеоклип к новой песне, пыталась свести счеты с жизнью. Об этом сообщает издание Page Six.

По информации издания, на записи с городской камеры видеонаблюдения, опубликованной полицией Нэшвилла на YouTube, видно, как музыкант и еще одна прохожая подходят к женщине, намеревающейся сделать непоправимый шаг. Они общаются с ней и помогают ей уйти в безопасное место.

Позже Бон Джови продолжает ее успокаивать. Отмечается, что позже запись была удалена с YouTube «за нарушение правил сообщества».

Как написал портал, у музыканта есть опыт общения с людьми в кризисных ситуациях. Источник подтвердил, что Бон Джови действительно находился на месте происшествия для съемок клипа на песню «People's House» и добавил, что рокер не будет комментировать инцидент в целях сохранения анонимности спасенной женщины.

Bon Jovi — американская рок-группа из Нью-Джерси, основанная в 1983 году. За свою карьеру группа дала концерты в более чем 50 странах и выпустила 16 студийных альбомов, общий тираж которых превышает 130 миллионов копий. В 2006 году они были включены в Зал музыкальной славы Великобритании, а в 2018 году — в Зал славы рок-н-ролла США.

Ранее Джон Бон Джови рассказал о свадьбе сына со звездой «Очень странных дел».

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